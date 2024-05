Il tabellone del Challenger di Torino | Musetti potrebbe trovare Cobolli - Passaro sulla strada di Sonego

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 13 maggio 2024) E’ stato sorteggiato ilprincipale delATP 175 di, che scatterà domani per poi concludersi domenica 19: folta la presenza di azzurri in campo, ben 8 in un main draw a 28, in attesa delle qualificazioni, scattate stamane, chero sorridere ad altri italiani. Nella parte alta il numero 1 è Lorenzo, che avrà un bye all’esordio e potrà partire direttamente dagli ottavi: per lui il primo possibile derbyarrivare ai quarti, dato che nel suo spicchio diè presente il numero 6, Flavio. Wild card per il numero 3 del seeding, Matteo Arnaldi, che dopo il bye al primo turnoaffrontare al secondo Fabio Fognini, mentre ai quartiesserci un altro ...