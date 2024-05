(Di lunedì 13 maggio 2024) Perugia, 13 maggio 2024 - Un successo vero. Ha fatto centro la, stracittadina del podismo che ogni anno si corre a maggio lungo le vie di Perugia, quest’anno in formato extralarge con eventi sportivi e musicali organizzati durante tutto l’arco della domenica. Alla gara podistica, tra atleti agonisti e partecipanti alla passeggiata libera, al via di Corso Vannucci in centro storico c’erano quasipersone. La gara competitiva da 10,5 chilometri è stata vinta da Alessio Malfagia dell’Asd Atletica Lino Spagnoli con un tempo di 34 minuti e 51 secondi. Resta così imbattuto il record della corsa, 32’26" stabilito nell’edizione 2021. Fra gli uomini secondo posto per Matteo Merluzzo (Orst 3.0 Asd, 35’28"), seguito da Andrea Biagini (Tx Fitness Ssd Arl, 36’12"). Nel settore femminile si è imposta la bastiola Martina Cappelletti. "È stata ...

Il sole bacia la Grifonissima. La carica dei tremila: un trionfo - Il sole bacia la grifonissima. La carica dei tremila: un trionfo - Perugia, 13 maggio 2024 - Un successo vero. Ha fatto centro la grifonissima, stracittadina del podismo che ogni anno si corre a maggio lungo le vie di Perugia, quest’anno in formato extralarge con ...

Perugia, festa per la Grifonissima. Primo trionfo per Cappelletti, Malfagia vincitore assoluto - Perugia, festa per la grifonissima. Primo trionfo per Cappelletti, Malfagia vincitore assoluto - Di una «prima vittoria che resterà epica, perché seguo la grifonissima da quando ero piccolo» ha parlato invece il vincitore assoluto, Alessio Malfagia, che negli anni ha corso la gara più volte.

Atletica: quasi 2.500 protagonisti a Perugia per la Grifonissima - Atletica: quasi 2.500 protagonisti a Perugia per la grifonissima - Successo per la grifonissima, la stracittadina del podismo che ogni anno si corre a maggio lungo le vie di Perugia, quest'anno in formato extra large con eventi sportivi e musicali organizzati durante ...