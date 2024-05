Il sindacalista in odor di mafia faceva il paladino della legalità

Cozzani e "i voti da fare spuntare a Certosa", in cambio dei 'carusi' da sistemare - Cozzani e "i voti da fare spuntare a Certosa", in cambio dei 'carusi' da sistemare - I magistrati indagano sul conto del braccio destro del governatore ligure per corruzione, abuso d'ufficio, turbativa d'asta e falso ...