(Di lunedì 13 maggio 2024) La saga Ilritornerà sul grande schermo con ilLadei, di cui sono statele. Dopo molta attesa sono state condivise tretratte dalIl: Ladei, il progetto diretto da Kenji Kamiyama da tempo in fase di sviluppo. Il nuovo lungometraggio racconterà una storia ambientata circa 200 anni prima la missione compiuta da Frodo per provare a distruggere l'anello che è stata raccontata tra le pagine dei romanzi di J.R.R. Tolkien. Nuove anticipazioni Il ...

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, svelate le prime immagini dell'atteso film animato - Il signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, svelate le prime immagini dell'atteso film animato - La saga Il signore degli Anelli ritornerà sul grande schermo con il film animato La Guerra dei Rohirrim, di cui sono state svelate le prime immagini.

Il signore degli anelli: la guerra dei Rohirrim, nuove immagini del film d’animazione! - Il signore degli anelli: la guerra dei Rohirrim, nuove immagini del film d’animazione! - ha annunciato che Il signore degli anelli: la guerra dei Rohirrim farà parte di un grande panel sui propri prodotti animati che si terrà al festival di Annecy, durante il quale i filmmaker parleranno ...

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, trailer in arrivo La possibile data - Il signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, trailer in arrivo La possibile data - In queste ore, però, qualcosa è trapelato per quanto riguarda la possibile diffusione di un po' di immagini o, magari, di un trailer. Pare, infatti, che Il signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim ...