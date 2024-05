Il self tan è il migliore amico per un colorito sano Subito - anche al primissimo sole Basta stare attente a queste piccole cos - per non sbagliare

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ai primi raggi del, in quante sognano undorato e “”, stdi vedersi pallide? Si chiama “Tan Blues”, è la “nostalgia” (o, in primavera, il desiderio) di un velo dorato sulla pelle, effetto giornate all’aria aperta. A soddisfare questa necessità, ci pensa l’autoabbronzante. Con le formulazioni di ultimissima generazione,è quasi impossibile.(comunque) preattenzioni. ...

Come fare per evitare un netto segno dell'abbronzatura (o come camuffarlo) - Come fare per evitare un netto segno dell'abbronzatura (o come camuffarlo) - Sgradito ricordo delle vacanze, per fortuna, esistono diverse tattiche per evitare o minimizzare il segno di abbronzatura e ottenere un colorito uniforme e naturale.

Con la terra un make up effetto sole - Con la terra un make up effetto sole - Il trucco must have di stagione La terra solare. Con una spolverata ottieni un colorito sunny. Quale scegliere Ti aiuta la nostra mini guida ...

Rendere la pelle più scura con gli autoabbronzanti: cosa sono e quali acquistare - Rendere la pelle più scura con gli autoabbronzanti: cosa sono e quali acquistare - Ottenere gradualmente l'abbronzatura naturale desiderata, senza il bisogno di esporsi al sole. Le gocce viso “ Vera ” contengono aloe vera, acido ialuronico e vitamina E: tre ingredienti che, oltre a ...