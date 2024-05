(Di lunedì 13 maggio 2024)Dopo tanto penare, perè tempo di sbarcare nel preserale di Rai 1. Archiviata la rumorosa dipartita da L’Eredità, il conduttore romano si appresta a guidare la nuova edizione di, annunciata dalla Rai dal 3 giugno al 2 novembre 2024. Nell’ironicoin onda i questi giornisi cimenta, con scarsi risultati, nel gioco finale dell’Intesa Vincente. “Sentite, io non lo so fare il concorrente”, lamenta con i suoi due compagni di squadra, ricordando invece qual è il suo ruolo: “Il conduttore, l’ho già fatto…”. E la voce fuori campo: “Le faremo sapere”. @Cinguetterai pic.twitter.com/gJzONFCFmM — cinguettavideofoto (@cinguettavideo2) May 12, ...

Anteprima – Manovre nel preserale di RAI1 . L’EREDITÀ di Marco LIORNI si ALLUNGA e REAZIONE a CATENA , con la conduzione di Pino INSEGNO , non parte più come previsto il 3 giugno. L’ultima registrazione de L’EREDITÀ è infatti prevista il 20 giugno ...

Anteprima – Manovre nel preserale di RAI1 . L’EREDITÀ di Marco LIORNI si ALLUNGA e REAZIONE a CATENA , con la conduzione di Pino INSEGNO , non parte più come previsto il 3 giugno. L’ultima registrazione de L’EREDITÀ è infatti prevista il 20 giugno ...

Il ritorno di Pino Insegno a Reazione a Catena – Promo - Il ritorno di Pino insegno a reazione a Catena – Promo - Dopo tanto penare, per Pino insegno è tempo di sbarcare nel preserale di Rai 1. Archiviata la rumorosa dipartita da L’Eredità, il conduttore romano si appresta a guidare la nuova edizione di reazione ...

Pino Insegno torna in tv ma scoppia la polemica: “Non lo so fare” - Pino insegno torna in tv ma scoppia la polemica: “Non lo so fare” - Pino insegno è pronto a tornare in televisione e stavolta condurrà reazione a catena al posto di Marco Liorni. Però scoppia la polemica.

Pino Insegno, Reazione a catena inizia male già dalle frecciate del promo: le proteste social e la decisione Rai - Pino insegno, reazione a catena inizia male già dalle frecciate del promo: le proteste social e la decisione Rai - Dopo il flop del Mercante in Fiera il conduttore parte col piede sbagliato e viene sommerso dalle critiche: si parla di uno slittamento per allungare l’Eredità ...