Il ricordo di Luigi Bardelli Una vita per gli altri - impegno sociale lungo sessant’anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Pistoia, 13 maggio 2024 – Amava tanto ricordare quell’anno. Il 1963. E quel gruppo di mamme indomabili e piene di coraggio che si affidarono, per la riabilitazione dei loro figli con gravi disabilità, al professor Adriano Milani Comparetti, fratello di Don Milani. Poco dopo nacque l’Aias, oggi Fondazione Maic, Maria Assunta in Cielo. Sono passati più dida quando quei ragazzi videro, per la prima volta, il mare. Da quando, a uno a uno, furono stanati dalle case di Pistoia in cui erano rimpiattati, per quel pudore di un tempo, difficile da abbattere. Erano centoquaranta quei ragazzi e quelle ragazze e fu, finalmente, presa di coscienza. Per oltreha portato avanti la sua missione, quella di stare accanto ai più deboli, e se oggi tante famiglie, tanti genitori, possono convivere ...