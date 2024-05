Il rettore del Politecnico | Veloci sul digitale e 50 sfumature di verde Al passo col futuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Prima ci fu la macchina a vapore, poi la catena di montaggio, infine il computer. Nella quarta rivoluzione industriale –e green – siamo dentro fino al collo. Il momento perfetto per stare al timone di una grande macchina del sapere scientifico. Stefano Corgnati, classe 1973, da marzo è il nuovodeldi Torino. Professore, dovrebbe sentirsi carico come Robespierre… "Mi sento carico di responsabilità. Oggi la rivoluzionee quella green hanno una variabile che le differenzia: il tempo. Ilpenetra subito la società, la transizione green, pur con urgenze legate alla sopravvivenza, ha un respiro più lungo perché passa dalle infrastrutture. Io mi prefiggo per entrambe il giustosenza confonderle. Fast track e cinquanta ...