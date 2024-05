Il Regno del Pianeta delle Scimmie | altri sequel in arrivo - molti più di un paio

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 13 maggio 2024) Neanche una settimana dall’uscita in sala e Ildel(qui la nostra recensione) segna già un debutto positivo. Questo, a quanto pare, sembra abbia messo in moto i produttori nella produzione non solo della nuova trilogia appena iniziata, ma anche di. A parlarne sono stati Rick Jaffa e Amanda Silver, sceneggiatori e produttori dietro al franchise Il, oltre Avatar e Jurassic World. Il duo ha infatti affermato all’Hollywood Reporter che l’obiettivo da raggiungere per loro è la produzione di ben cinque film del, il che significa concludere la trilogia iniziata con Il...