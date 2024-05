Il re dei cornetti apre nel cuore della Capitale

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di lunedì 13 maggio 2024) Saranno felici i golosi di Roma nell’apprendere che in via Alessandria 112 arriveranno i famosi lievitati del pastry chef “Zio Rocco”. Dopo una campagna social che ha dato vari indizi, finalmente così è stato svelato il suo terzo Lab Store in Italia. Sono già partiti i lavori, per una inaugurazione prevista in estate, con apertura dalle ore 20 alle 2 di notte, forte di un ampio parcheggio nelle vicinanze. E intanto sono alla ricerca di 10 figure in più ruoli tra banconista, cassiere e farcitore (inviare la candidatura via mail a [email protected] ). Con le sue creazioni, Rocco Cannavino, ha conquistato i palati di migliaia e migliaia di persone che giungevano da tutta Italia per mettersi in fila nei locali di Napoli e Pomigliano d’Arco. Insieme ai suoi fratelli Armando e Raffaele ha così deciso di realizzare il progetto “Zio Rocco the italian baker – coffee & more” per ...