(Di lunedì 13 maggio 2024) Il vecchio adagio politico dice: se non puoi battere il nemico alleati con esso. Il Presidente Joeha cambiato il principio senza discostarsi troppo: se rischi di perdere le elezioni allora metti in pratica il programma dell’avversario. La scelta di alzare i dazi sulle auto elettriche cinesi e una serie di materiali ad essi connesse è la mossa con cui il Presidente uscente cerca di anticipare Trump e rivincere le elezioni. Sul piano politico è una mossa intelligente, ma questo rafforzamento deldiinil complesso economico dei paesi occidentali. Gli americani si proteggono tra dazi, sussidi e crediti fiscali, vogliono creare una “grande isola” di nuovo produttiva, riportare le fabbriche in America, colpire i vantaggi competitivi dei cinesi fiaccandone ...

Il protezionismo di Biden rischia di mettere in crisi l'Europa - Il protezionismo di biden rischia di mettere in crisi l'Europa - Nella guerra commerciale tra USA e Cina a rimetterci potrebbe essere il vecchio continente che resta il più ricattabile in quanto povero di materie prime e capacità ...

Biden prepara dazi del 100% sulle auto elettriche cinesi. Anche l’Europa verso la stretta - biden prepara dazi del 100% sulle auto elettriche cinesi. Anche l’Europa verso la stretta - Gli Usa pronti a tariffe anche su minerali, pannelli solari e batterie: il protezionismo irrompe nella campagna elettorale a Washington e a Bruxelles ...

Xi arriva in Europa, il suo Grande Fratello lo ha preceduto - Xi arriva in Europa, il suo Grande Fratello lo ha preceduto - Rapporti tesi tra Bruxelles e Pechino, 5 anni dopo l'ultima visita di Xi in Europa. Il caso Nuctech ...