Il presidente russo Vladimir Putin destituisce il ministro della difesa Sergej Šojgu

In un discorso tenuto il 7 maggio in occasione del suo insediamento per un quinto mandato al Cremlino, il presidente russo Vladimir Putin ha promesso ai cittadini che "la Russia uscirà più forte da questo periodo difficile".

Vladimir Putin è stato confermato per un nuovo mandato di sei anni in seguito a elezioni presidenziali che si sono svolte in assenza dell'opposizione. Secondo i risultati quasi definitivi, Putin ha ottenuto più dell'87 per cento dei voti.