Il piano per cancellare per sempre Hamas | la bomba da 40 miliardi

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ricostruire Gaza. Partendo dalle macerie frutto avvelenato di 7 mesi dirdamenti. Paradossi di una guerra innescata il 7 ottobre scorso dall'attacco dei militanti dicontro i civili israeliani. Giunti adesso al 220 giorno di conflitto- con diversi livelli di intensità e con 130 ostaggi ancora in mano ai terroristi palestinesi si continua a trattare (ufficiosamente) per spegnere i fuochi del conflitto, riaccendere il dialogo diplomatico tra Gerusalemme e l'ala moderata della famiglie che contano nella Striscia e l'Anp in Cisgiordania. La certezza è che bisognerà rimettere in piedi (e in sicurezza) mezzo Medioriente. I conti per questo impegno finanziario rotolano come dadi sul tavolo verde. Da quando verrà formalizzato un cessato il fuoco duraturo, da quando Israele riavrà i propri cittadini (o i corpi dei rapiti e deceduti), quando ...