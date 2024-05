Il pareggio della Juve fa felice anche il Milan | Supercoppa certa e quasi 20 milioni per il mercato

Pagelle Giro d’Italia 2024 oggi Nona tappa, domenica 12 maggio Olav Kooij, 9: non è certo una sorpresa, stiamo parlando di uno dei velocisti del futuro, di un anno più giovane rispetto a Milan . Nel suo palmares figurano già tre tappe alla ...

Milano – Il sindaco Giuseppe Sala è tornato sul tema della sicurezza in città e sul caso del poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate a Milano da un 37enne marocchino irregolare in Italia e con precedenti. Il primo cittadino milanese ha ...

In strada come nel privè. Sotto i palazzi del Portello come nella discoteca a due passi da corso Como e da Porta Nuova. Ci sono due testimonianze che sembrano posizionare anche Fedez - il rapper Federico Maria Lucia, 34 anni - sul luogo del ...