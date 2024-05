Il pagellone del lunedì | epica Atalanta - EuroBologn - orrore Juve e Roma

L’ Atalanta regina delle coppe vuole continuare a correre per la Champions in campionato, provando a battere l’Empoli oggi alle 18 al Gewiss Stadium. Nerazzurri che dovrebbero recuperare in extremis Scalvini e Kolasinac in difesa, ma non Toloi. ...

Bergamo. “Ce ne andiamo a Dublino” cantavano i tifosi dell’Atalanta dopo aver staccato il pass per la finalissima di Europa League: da lunedì 13 maggio alle ore 12, con termine fissato venerdì , parte la caccia ai biglietti per la sfida contro il ...

Il pagellone del lunedì: epica Atalanta, EuroBologna, orrore Juve e Roma - Il pagellone del lunedì: epica atalanta, EuroBologna, orrore Juve e Roma - Chi l’ha fatto si è perso parecchie cose interessanti, dalla prova d’orgoglio del Diavolo ad un’atalanta trascendentale, da un Inter tornata esagerata ai passi forse decisivi di Lazio e Torino per ...

Gasperini provoca: “L’Atalanta regalerà la partita alla Fiorentina”. Cosa succederebbe in classifica - Gasperini provoca: “L’atalanta regalerà la partita alla Fiorentina”. Cosa succederebbe in classifica - Il recupero tra atalanta e Fiorentina deciderà le sorti dell'Italia in Champions League: Gasperini irride gli avversari, sapendo che la sua squadra può ...

BOLOGNA, Grande festa nella notte per il traguardo Champions - BOLOGNA, Grande festa nella notte per il traguardo Champions - Per Bologna e il Bologna è stata una notte storica: al triplice fischio di atalanta-Roma, con la vittoria per 2-1 dei ... città che ritrova la massima competizione europea a 60 anni dall'ultima volta ...