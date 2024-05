Il pagellone del Bologna Calafiori-Fabbian - saranno campioni Le prodezze di Orso e Saelemaekers Freuler e Beukem - impatto super

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Non serve aspettare gli ultimi due esami per ungià ampiamente da lode. Ecco i voti a tutti i rossoblù. DIFESA SKORUPSKI 8. Quando il 17 dicembre, contro la Roma, Thiago gli preferisce Ravaglia, Lukasz ha due possibilità: reagire male o reagire bene. Lui reagisce da numero uno. Accetta la competizione, ne spreme il meglio. Il risultato? Ventisette partite, tredici clean sheet. E un portfolio di parate pazzesche: dall’intervento su Baldanzi fino a quello su Ilic a Torino, passando per il volo su Isaksen a Roma. A Napoli resta di nuovo a guardare. Ma su questa Champions ci sono belli grandi i suoi guantoni. Categoria: impronte digitali. RAVAGLIA 8. Il rigore su Politano è la fotografia da incorniciare e regalare a Natale. Il ’cinno’ che non t’aspetti. Dalla Roma a Napoli: cinque impensabili da titolare, quattro volte la porta inviolata. Da comparsa a ...