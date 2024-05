Il Nobel migrante | C’è un obbligo di umanità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Abdulrazak Gurnah è un signore distinto, parla un inglese raffinato, scrive romanzi affascinanti e non per caso ha ricevuto nel 2021 ilper la letteratura. È anche un immigrato, nato a Zanzibar e arrivato in Inghilterra a vent’anni nel 1968, e dunque sa di che cosa parla quando osserva l’Europa, la “sua“ Europa, e l’accusa con garbo ma anche con forza di "non essere umana" con le persone che vengono da fuori. Ieri Gurnah, al Salone del libro di Torino, oltre a presentare il suo romanzo appena tradotto in italiano (L’ultimo dono, La nave di Teseo), ha dato prova di qual è lo statuto, potremmo dire la missione di un intellettuale: svelare il non detto, mettere a nudo le ipocrisie, sottoporre il presente alla critica dell’intelligenza, dell’esperienza, della saggezza. "Sentiamo – ha detto Gurnah – le storie di persone che dall’Afghanistan, dalla Siria e altri ...