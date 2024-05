Il Napoli un disastro con Calzona | il dato che ne dà la prova

Ancora una sconfitta per il Napoli , il tecnico Francesco Calzona ha così preso una decisione che coinvolge tutto il gruppo squadra. Grande sconforto in casa Napoli all’indomani della sconfitta contro il Bologna per 0-2. Le reti di Ndoye e Posch ...

Caiazza : ” Calzona ? Da quando è arrivato, ha contribuito a peggiorare le cose. Non me ne voglia il tecnico calabrese, ma la sua Presenza sulla panchina è inutile. Meglio l’autogestione Salvatore Caiazza , nel suo editoriale per Il Roma, ha ...

Ieri niente riposo, il tecnico ha scelto il silenzio stampa e gli allenamenti - Ieri niente riposo, il tecnico ha scelto il silenzio stampa e gli allenamenti - Francesco calzona ha deciso di dribblare la fatica, i percorsi obbligati in città per il Giro d’Italia, la festa della mamma e tutto quanto non facesse rima con la parola: allenamento. Silenzio stampa ...

Calzona uomo solo in panchina: il Napoli non è più una squadra - calzona uomo solo in panchina: il napoli non è più una squadra - Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Francesco calzona, sabato, è parso un uomo solo in panchina ...

“Futuro lontano qui”: Napoli, l’agente è un fiume in piena | Fatto fuori senza pietà - “Futuro lontano qui”: napoli, l’agente è un fiume in piena | Fatto fuori senza pietà - L'agente del calciatore non si aspettava questo epilogo: il futuro del suo assistito è oramai lontano da napoli ...