Il ministro della Difesa israeliano | “Guerra senza scelta - andrà avanti fino alla sconfitta di Hamas”

(Di lunedì 13 maggio 2024) IlYoav Gnt nel corso delle cerimonie per il memorial day per i soldati caduti dal 7 ottobre: "Questo conflitto continuerà finché non riavremo i nostri ostaggi, smantelleremo il dominio di Hamas e le sue capacità militari e ripristineremo la prosperità di Israele".

rimpasto di governo in Russia. Putin ha rimosso il ministro della Difesa Sergej Shoigu per rimpiazzarlo con l'economista Belousov . Shoigu prenderà il posto di Patrushev come capo Consiglio di sicurezza , di conseguenza uno dei nomi più importanti ...

