Il migliore in campo: Gianni Terrosi. "Confronto deciso dagli episodi nel finale» - Il migliore in campo: gianni Terrosi. "Confronto deciso dagli episodi nel finale» - gianni Terrosi, ala del Costone, descrive la finale playoff come intensa e equilibrata. Il suo gioco lucido e efficace ha contribuito alla vittoria, ma la sfida con la Mens Sana si preannuncia lunga e ...

Vecchie glorie in campo per il cuore. Il calcio a sostegno di Monasterio: "Piccolo gesto per un’eccellenza" - Vecchie glorie in campo per il cuore. Il calcio a sostegno di Monasterio: "Piccolo gesto per un’eccellenza" - Successo per l’iniziativa che ha visto sul terreno di gioco il prefetto Aprea e il sindaco Lorenzetti. Montignoso festeggia il punto ristoro, l’illuminazione high tech e il nuovo impianto antincendio.

La lista Silli si presenta: "In campo la competenza". Tutti i nomi per il consiglio - La lista Silli si presenta: "In campo la competenza". Tutti i nomi per il consiglio - Il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli guida una lista di centrodestra a Prato per le elezioni amministrative, puntando su politica con la 'P' maiuscola e un team variegato di candidati.