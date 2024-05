Il mese di aprile tra i più caldi della storia - Mercalli non ci sta | Sprecare la scienza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 13 maggio 2024) "Ildiè stato l'11°più caldosenza interruzioni": Luca, celebre climatologo, ha lanciato l'allarme dallo studio di Che tempo che fa. "In Italia questosi è diviso in due parti, la prima partessima con temperature che hanno sfiorato i 30° e una seconda parte con il ritorno del freddo, pioggia e qualche gelata. Il freddoseconda parte non ha compensato l'anomalia di caldoprima", ha spiegato l'esperto per poi precisare ancora: "In Italia ildiappena trascorso è stato il 9° più caldo su 224 anni. Sempre ai piani altistatistica del caldo". Quindi, con i dati alla mano, l'ospite di Fabio ...