Il Lago di Como fa da sfondo alla Gioconda La nuova ipotesi

(Di lunedì 13 maggio 2024) Firenze, 13 maggio 2024 – Ammirata quanto dibattuta: ladi Leonardo Da Vinci torna a far parlare di sé. Il paesaggio dell’opera, da tempo oggetto di discussioni tra i massimi esperti mondiali che hanno formulato variesulle vedute prese come riferimento dal genio italiano, avrebbe una esatta collocazione geografica, quella di Lecco e deldi. Ne è convinta la studiosa americana Ann Pizzorusso, geologa e storica dell'arte non legata a un'università che vive tra gli Usa e l'Italia, come si legge sul Guardian e sul New York Times: è arrivata a questa conclusione dopo aver condotto alcune ricerche utilizzando in modo comparato le nozioni dei suoi due campi di studio. Ha così indicato con un certa precisione l'area a cui Leonardo si sarebbe ispirato, quella compresa tra Lecco, il ...