Il Giro-E fa tappa nella città di Benevento | partenza alle 11 | 00 da piazza Castello

(Di lunedì 13 maggio 2024)- E fa, Mastella e Lauro: ” splendida occasione di valorizzazione dellee delle sue bellezze”, 13 maggio 2024 – Partirà dalladila decimadel-E, una e-bike experience unica nel suo genere a livello mondiale, che si svolge nei giorni e sulle strade deld’Italia. Organizzata da RCS Sport, è inserita come evento cicloturistico nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana e la prima edizione risale al 2019. Laè in programmaore 11:00 da, dove ci sarà il Villaggio della kermesse. E’ prevista poi una ciclo-passeggiata lungo il corso fino all’Arco ...

Si snoderà tra Abruzzo, Lazio e Campania la nona tappa , l’ottava in linea, dell’edizione numero 107 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, che si svolgerà domani , domenica 12 maggio 2024 , con partenza da Avezzano ed arrivo a Napoli dopo 214 ...

Mare Fuori il musical: il 16 e il 17 novembre a Pescara - Pescara. Tappa al Palasport Giovanni Paolo II per il nuovo tour dello spettacolo diretto da Alessandro Siani. ... Il nuovo viaggio dello show, per la regia di Alessandro Siani, toccherà diverse città ...

Al via 'Atleti con la A', campus itinerante per giovani atleti con emofilia - Il primo campus itinerante, che farà tappa in tre città italiane, ha lo scopo di educare e informare le persone con emofilia e i loro caregiver sulla pratica dell'attività fisica/sportiva e la ...