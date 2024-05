Il giro di Renzi e Saccardi in centro Transenne abbandonate e sporco | Istituiremo l’ufficio per il decoro

(Di lunedì 13 maggio 2024), cantieri infiniti, organizzati male e deturpati dai writer, cartelli stradali completamente ricoperti da adesivi, bicchieri e bottiglie (resti della nottata di movida) lasciati ovunque, strade sporche e marciapiedi ricoperti dalle deiezioni dei cani. Nella loro prima camminata per il(che si ripeterà nelle prossime settimane in tutti i quartieri della città), Matteoe la candidata sindaco di Italia Viva, Stefania, “armati“ di telefonino hanno passato in rassegna la zona compresa tra piazza Demidoff, via dei Bardi, piazza Santa Felicita, Ponte Vecchio, lungarno Archibusieri, piazza dei Giudici e lungarno Diaz, per denunciare il degrado "che con Nardella e la sua giunta è arrivato a livelli insopportabili". Il senatore – candidato a Stasburgo nella lista ...

Ciclismo: Giro d'Italia, Lutsenko si ritira - Ciclismo: giro d'Italia, Lutsenko si ritira - Un addio pesante al giro d'Italia. Il capitano dell'Astana Qazaqstan Team, Alexey Lutsenko, è stato costretto ad abbandonare la 'Corsa Rosa' a causa di una malattia. Lo comunica la stessa Astana con u ...

