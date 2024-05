Il furto di Rovazzi? Un trucco per lanciare il suo tormentone dell' estate

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ci sono cascati un po' tutti, e sì, anche noi, che questa mattina abbiamo pubblicato un video (tratto da X) di Fabioche veniva "derubato" del suo cellulare durante una diretta su Instagram. Un nuovo stunt, che ricorda tanto per clamore mediatico, quello del più noto "Andiamo a comandare" che catapultò il giovanissimo Fabiosotto le luci dei riflettori del mondo'intrattenimento nostrano. Perché sì,non è stato derubato da nessun esponentea microcriminalità locale. Il "" era tutta una messa in scena, creata ad hoc dal content creator perMARANZA, il nuovo brano dal 15 maggio su tutte le piattaforme digitali in licenza esclusiva M.A.S.T/Believe, e in rotazione radiofonica dal 17 maggio. La canzone, che promette di essere il ...