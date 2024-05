Il Ds del Como | A livello finanziario - il sistema calcio è fallito Le società più solide solo quelle straniere

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ilsi è guadagnato il ritorno in Serie A a 22 anni di distanza dall’ultima promozione. Il club della proprietà indonesiana, guidata dai fratelli Hartono, è quello con il patrimonio più elevato delitaliano. I fratelli Robert e Michael, secondo Forbes, hanno un portafogli da 23,2 e 22,3 miliardi che vale loro la 64esima e 69esima posizione tra gli uomini più ricchi del mondo. A spanne guadagnano 4 milioni di dollari all’ora, più di quanto costerà Fabregas alnei prossimi due anni. Lo spagnolo ha infatti firmato un biennale da quasi 1 milione netto a stagione e grazie al Decreto Crescita non supererà quota 4 per il club. Sull’affare garantiscono personalmente i proprietari tramite una fideiussione, come richiesto dalla Lega per gli ingaggi che sforano il tetto salariale impostato sul 70% rispetto al fatturato. La fortuna ...

