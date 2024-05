Il diritto al divorzio - cinquant’anni fa L’ultima lotta perduta di La Pira

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024)fa, il 12 e 13 maggio 1974, si teneva il primo Referendum nell’Italia repubblicana per l’abrogazione o meno della legge sul: destinata a restare in vigore a fronte dei 19.033.929 voti contrari all’abrogazionismo e ai 13.188.184 favorevoli. Risultato inatteso, nelle sue proporzioni. "Pensavo che piovesse – sembra abbia commentato in Vaticano il cardinale Ugo Poletti – ma non che diluviasse". Forte sul fronte abrogazionista l’impegno della Democrazia cristiana, guidata da Amintore Fanfani; prudente e variegato, da regione a regione, quello dello Chiesa. Ci furono casi di vescovi “interventisti“, fino ai limiti della scomunica come il vescovo di Cosenza ed altri dichiaratamente “neutrali“ come il vescovo di Ivrea. Una campagna aspra, condotta spesso senza esclusioni di colpi, nei pubblici dibattiti e confronti. Fra le ...