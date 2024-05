(Di lunedì 13 maggio 2024) L'analisi di Fire rivela un trend in crescita Le istituzioni finanziarie stanno abbracciando sempre più consapevolmente l'importanza dell'ESG nelle loro operazioni, specialmente nel campo del. Una recente indagine condotta da Fire, leader indipendente nel settore in Italia, ha evidenziato un cambiamento significativo nella percezione delle attività di gestione delo affidate a terzi.

Il credit management come driver di sostenibilità - Il credit management come driver di sostenibilità - Le istituzioni finanziarie stanno abbracciando sempre più consapevolmente l'importanza dell'ESG nelle loro operazioni, specialmente nel campo del credit management. Una recente indagine condotta da ...

Contratti doValue - Contratti doValue - DoValue, attraverso la controllata DoValue Greece Loan and credit Claim management Company, ha siglato contratti di servicing per un gross book value complessivo di circa un miliardo di euro. Il primo ...

Mediobanca svela i conti: crescita a doppia cifra per il Wealth Management - Mediobanca svela i conti: crescita a doppia cifra per il Wealth management - Risultati ai massimi storici per Mediobanca che registra nei primi nove mesi dell’anno ricavi cresciuti del 9% anno su anno a 2,628 miliardi di euro. A trainare i conti del gruppo il progresso di quas ...