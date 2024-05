Il Corticella stupisce ancora Batte San Marino | è finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Un grandesi aggiudica la semicon Victor Sane vola indomenica a Ravenna. Non ci sono più parole per descrivere quanto fatto in queste ultime due stagioni dalla band di Alessandro Miramari. Dopo la splendida vittoria dei playoff dello scorso anno (dove la neo-promossa società di Roberta Bonfiglioli era partita per la salvezza), ilha ripreso da dove aveva lasciato e, archiviata la stagione regolare a uno storico terzo posto, è arrivata la ciliegina con la seconda. Il fatto che, rispetto all’ultima stagione, la rosa sia stata notevolmente cambiata, fa intuire quanto di mister Miramari ci sia in questa impresa. Ilvince, gioca bene e segna tanto e buona parte del merito, oltre a società e giocatori, va ...