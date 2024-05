Il convegno dell’Anm archivia la riforma della giustizia - mentre in troppi fanno finta di nulla

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 13 maggio 2024) Povero Massimo D’Alema, la sua Bicamerale proponeva il premierato e la separazione se non proprio delle carriere dei magistrati almeno delle funzioni: quella era la “Bicamerale del ricatto”, secondo la definizione di Gherardo Colombo, l’intellettuale del pool Mani Pulite che con quelle tre parole la silurò. Ora siamo qui, un quarto di secolo dopo, ad assistere all’ennesimo colpo al cuore di unache pure è la bandiera di uno dei tre partiti di governo, cioè Forza Italia. I fatti parlano chiaro. Quando Giorgia Meloni ha accelerato sul premierato, provocando l’appello alla Resistenza di Elly Schlein che probabilmente non conosce il testoBicamerale scritto dal diessino Cesare Salvi, e poi anche sull’autonomia differenziata per tenere buono Matteo Salvini, giustamente Forza Italia ha dato per ...