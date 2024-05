Il Clandestino | Stasera su Rai1 la Quinta Puntata della fiction con Edoardo Leo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Va in onda questa sera 13 maggio sulade Il, serie crime comedy conLeo per la regia di Rolando Ravello.

Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'L’Isola dei famosi', terzo posto per Rai2 con 'Stasera tutto è possibile' Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la serie 'Il clandestino'. La prima puntata, infatti, è stata seguita da ...

Va in onda questa sera 6 maggio su Rai1 la Quarta Puntata de Il Clandestino , serie crime comedy con Edoardo Leo per la regia di Rolando Ravello.

Il Clandestino, Palitha indaga su Carolina: ciò che scoprirà è sconvolgente - Il clandestino, Palitha indaga su Carolina: ciò che scoprirà è sconvolgente - Cosa nasconde Carolina Solo una cosa aveva chiesto Luca Travaglia (Edoardo Leo) alla donna alla quale ha deciso di affidare il suo cuore: essere sincera.

Il clandestino, spoiler su Khadija: “L’incontro con Luca non è stato casuale” - Il clandestino, spoiler su Khadija: “L’incontro con Luca non è stato casuale” - Niente sarà come sembra nel finale di stagione della serie tv di rai1. Questa sera e domani andranno in onda infatti le ultime due puntate de Il clandestino e l’epilogo sarà ricco di colpi di scena e ...

Il Clandestino, anticipazioni e trame puntate del 13 Maggio - Il clandestino, anticipazioni e trame puntate del 13 Maggio - Non perdere la quinta serata de "Il clandestino" su Rai 1 e RaiPlay, oggi alle 21:30. Scopri le anticipazioni e le trame degli episodi!