Il clandestino - Demolition Man o Mamma + Mamma? La tv del 13 maggio

(Di lunedì 13 maggio 2024) Per la prima serata in tv, lunedì 13su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il”, con Edoardo Leo. Verranno proposti due episodi dal titolo “La notte” e “Il cingalese”. Nel primo, Luca accetta un nuovo caso da risolvere insieme a Palitha: un ricco industriale lo contatta dopo aver messo una grossa taglia sulla testa dello spacciatore responsabile della morte per overdose del figlio. Durante l’indagine, scopre di non essere l’unico investigatore a occuparsi del caso e, per sventare un omicidio, si troverà coinvolto in uno stallo alla messicana, rischiando la vita. Nel secondo, Travaglia è in ospedale, ferito. Palitha decide di portare avanti un’indagine che lo condurrà finalmente alla verità sullo stalker che perseguita Carolina. Una verità amara per Luca, che si sentirà ingannato proprio com’era successo con Khadija. Su RaiDue ...

