Il Clandestino anticipazioni penultima puntata 13 maggio | Luca in ospedale

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ilprosegue con la messa in onda della quinta e, prevista lunedì 13in prima serata su Rai Uno. La fiction ha segnato il debutto di Edoardo Leo in una produzione targata Rai. Di seguito, dunque, ecco ledel nuovo appuntamento. Dopo la messa in onda della quarta, la serie Ilsi avvia man mano alla conclusione, con il quinto e penultimo appuntamento. Nel corso dei precedenti episodi, trasmessi lunedì 6– laprevista martedì 30 aprile non è andata in onda – lo show ha conquistato l’attenzione di una media di 2.978.000 spettatori pari al 16.8%, con il primo episodio a 3.200.000, pari al 16.4%, e il secondo episodio a 2.743.000 e il 17.3%. Dopo un ...

Si avvia verso la conclusione Il Clandestino. La serie tv originale (nel senso che non è tratta da un libro, come quasi tutte le altre) di Rai 1, torna stasera in tv alle 21.30 con la quinta e penultima puntata . ...

Il Clandestino, stasera la penultima puntata della serie con Edoardo Leo: Luca finisce in ospedale - Il clandestino, stasera la penultima puntata della serie con Edoardo Leo: Luca finisce in ospedale - Battute finali per Il clandestino. Stasera in tv alle 21.30 su rai 1 va in onda il quinto e penultimo appunatmento della serie tv con Edoardo Leo nei panni di Luca Travaglia ex ispettore ...

Il Clandestino, batosta per Travaglia: tradito da una persona insospettabile - Il clandestino, batosta per Travaglia: tradito da una persona insospettabile - Le anticipazioni della quinta puntata de Il clandestino di stasera 13 maggio Tutto è pronto per la penultima puntata della fortunata serie tv con ...

Il Clandestino, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni - Il clandestino, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni - Sceneggiata da Ugo Ripamonti, Renato Sannio e Michele Pellegrini e diretta da Rolando Ravello, la prima stagione de "Il clandestino" è interpretata da: Edoardo Leo (Luca Travaglia), Hassani Shapi ...