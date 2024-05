Il carrello non funziona | aereo atterra sulla pancia dopo aver girato in tondo per ore

Un Aereo di linea Boeing 777 della United Airlines diretto in Giappone ha effettuato un atterraggio di emergenza a Los Angeles, dopo aver perso una ruota del carrello poco dopo il decollo dall'aeroporto di San Francisco. Lo pneumatico è caduto in ...

L’atterraggio senza ruote di un aereo con un guasto al carrello, in Australia - L’atterraggio senza ruote di un aereo con un guasto al carrello, in Australia - Lunedì a causa di un guasto al carrello un piccolo aereo è dovuto atterrare senza ruote a Newcastle, vicino a Sydney, in Australia, toccando la pista di atterraggio con la parte inferiore della fusoli ...

