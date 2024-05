Il capitano dell’Everton Coleman riflette su una nuova offerta contrattuale

(Di lunedì 13 maggio 2024) 2024-05-13 14:22:05 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: IlSeamusdice che sta valutando l’di un nuovo contratto per rimanere con i Toffees., 35 anni, è il giocatore più longevodopo essere arrivato dallo Sligo Rovers nel 2009, collezionando un record di 363 presenze in Premier League con i Merseysiders. Leggi le nostre altre storie:Iraola firma un nuovo accordo con il BournemouthHavertz prende in giro l’Arsenal, ora il più grande fan del Tottenham, mentre la corsa al titolo va al limiteKeown elogia la coppia difensiva dell’Arsenal L’attuale contratto del terzino scade quest’estate e dice che “ci penserà” se restare a Goodison Park. “Questa squadra di calcio significa tutto per me”, ha detto al sito ...

La Spagna innamorata di Davide Ancelotti: il genio all'ombra del padre, ma non ancora per molto (As) - ... " Grazie al suo buon lavoro con i blancos, club come l'Everton ... ma da Davide Ancelotti, capitano generale dell'aeronautica ...

L'ultimo trasformismo di Ancelotti. Ora abbraccia il calcio alla Hitchcock - ... alternandosi all'arrivo degli assolutisti dell'attacco, i ... Carlo non lascia mai le squadre, non si dimette mai, da vero capitano di ... non lo era al Bayern né al Napoli e nemmeno all'Everton, queste ...