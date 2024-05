Il Business si colora di rosa boom di donne imprenditrici

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nel panorama imprenditoriale contemporaneo, assistiamo a un fenomeno sempre più evidente e significativo: il crescente numero diche intraprendono la strada dell’imprenditoria. Undovuto a diversi fattori ma che risulta evidente dalle molteplici community disorte soprattutto dopo il periodo pandemico. Questa tendenza è evidente non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo, i numeri parlano chiaro e se li riferiamo alla principale economia mondiale, gli Stati Uniti, delineano un quadro sorprendente e per certi versi nuovo. Da startup innovative a aziende consolidate, lestanno emergendo come leader e innovatrici in una vasta gamma di settori e industrie. Questo cambiamento non solo riflette una maggiore parità di genere nell’ambiente imprenditoriale, ma anche una nuova prospettiva e una ...