Ieri in Campania | il dolore di San Marco dei Cavoti Cinque cani uccisi nel salernitano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, venerdì 10 maggio 2024. Avellino – Nell’ambito di una mirata azione di prevenzione e contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, nel corso della serata die di parte della decorsa notte, sono stati effettuati nella città di Avellino servizi straordinari di controllo predisposti d’intesa tra la Questura e la Polizia Stradale. (LEGGI QUI) Benevento – E’ una comunità intera sotto shock quella di Sandei. Un ceffone in pieno voltosera quando ha cominciato a girare la notizia che un figlio di questa piccola comunità ha perso la vita mentre era nel pieno della sua attività lavorativa, e verrebbe da dire anche della vita in ...

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , mercoledì 8 maggio 2024. Avellino – Si terrà nel primo pomeriggio di domani, nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra, in provincia di Avellino, la perizia sul macchinario ...

Tempo di lettura: 3 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , giovedì 9 maggio 2024. Avellino – A poche meno di 24 ore dell’apertura ufficiale dei termini per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni comunali che si ...

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , venerdì 10 maggio 2024. Avellino – “Una rarissima aurora boreale visibile quella visibile dai cieli della nostra regione in queste ore serali del 10 maggio 2024. La webcam curata ...

C21 - Chiariello: "Napoli, l'unica trattativa in corso è con Conte" - C21 - Chiariello: "Napoli, l'unica trattativa in corso è con Conte" - Umberto Chiariello, giornalista, si è espresso sul tema prossimo allenatore del Napoli a 'campania Sport' su Canale 21: “L’unica trattativa in corso è, fino a ieri con poca fiducia, con Antonio Conte.

Il crollo al Centro Campania: strage sfiorata, via all'inchiesta - Il crollo al Centro campania: strage sfiorata, via all'inchiesta - Ha riaperto normalmente ieri il Centro Commerciale campania, mentre la zona in cui sabato sera si è verificato il crollo di una parte di controsoffitto è stata posta sotto ...

Incredibile, solo l’area del crollo è posta sotto sequestro al Centro Commerciale Campania di Marcianise - Incredibile, solo l’area del crollo è posta sotto sequestro al Centro Commerciale campania di Marcianise - Guerriero: Il destino ha giocato una mano fortunata per il crollo avvenuto ieri in tarda serata. Chiedo che si verifichi su tutta la struttura esi indaghi rapidamente per scoprire le cause del crollo ...