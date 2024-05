(Di lunedì 13 maggio 2024) Una bellissima spiaggia pulita e solo una decina di sacchi di rifiuti sono stati raccolti oltre ad alcune parti di barca che le correnti marine hanno adagiato sulla battigia. Con questo bilancio va in archivio l’edizione 2024 dell’iniziativa Spiagge Pulite di Legambiente. Il segretario del circolo di Legambiente Lu Cucale di San Benedetto Sisto Bruni commenta: "Con grande soddisfazione abbiamo potute rilevare che la spiaggia dellaera bellissima e i numerosiche hanno preso parte all’iniziativa. L’attività di sensibilizzazione svolta da Legambiente in questi anni sta dando i suoi frutti, basti pensare che nel ‘92 quando abbiamo organizzato la prima edizione di Spiagge Pulite allaabbiamo raccolto rifiuti riempiendo un camion intero. Ieri, sono arrivati allatantissime famiglie ...

Milano, 16 marzo 2024 – volontari a raduno per ripulire le strade in zona Stazione Centrale intorno a via Fabio Filzi . Questa mattina, sabato 16 marzo, una quarantina di persone, iscritte o simpatizzanti di diverse associazioni e realtà attive nel ...

I volontari ripuliscono la Riserva Sentina - I volontari ripuliscono la Riserva Sentina - Una bellissima spiaggia pulita e solo una decina di sacchi di rifiuti sono stati raccolti oltre ad alcune parti di barca che le correnti marine hanno adagiato sulla battigia. Con questo bilancio va in ...

Roma, Ama: il sindaco Gualtieri ha deciso il cambio ai vertici in una riunione in auto - Roma, Ama: il sindaco Gualtieri ha deciso il cambio ai vertici in una riunione in auto - La decisione sabato 11 maggio, mentre in piazza San Cosimato si celebra la giornata di impegno civico con il sindaco di New York, Eric Adams. Conciliaboli con l'assessora all'Ambiente Alfonsi e l'ad d ...

Roma cura Roma, Gualtieri e il sindaco di New York ripuliscono Trastevere. 300 le iniziative in città - Roma cura Roma, Gualtieri e il sindaco di New York ripuliscono Trastevere. 300 le iniziative in città - Il primo cittadino capitolino e quello americano sono stati protagonisti di attività di pulizia in un palazzo in centro a piazza Santa Cosimato ...