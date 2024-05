I Vallesanta Corde in concerto ad Arezzo

(Di lunedì 13 maggio 2024), 113 maggio 2024 – . Il trio tedesco-casentinese tornerà a suonare in città alle 21 di domenica 26 maggio, a Spazio Seme, in una serata che permetterà di vivere un incalzante viaggio nella musica tradizionale e popolare di diversi angoli del mondo: dalla fierezza dei ritmi balcanici alla leggerezza dello swing, dalla malinconia del tango alle ballate irlandesi. L’appuntamento, a ingresso gratuito con offerta per gli artisti, è promosso dalla scuola di musica Proxima Music che ha rinnovato il proprio impegno nello sviluppo dell’educazione musicale sul territorio aretino, affiancando i tradizionali corsi di canto e strumento all’organizzazione di eventi dove ascoltare dal vivo le note di grandi interpreti del panorama nazionale e internazionale. Andreas Petermann al violino, Fabio Roveri alla chitarra e Renate Titze al contrabbasso sono i tre artisti che ...

