I Socialisti vincono le elezioni in Catalogna - gli indipendentisti perdono terreno

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 13 maggio 2024) Alleanticipate nella regione autonoma spagnola dellaha vinto il Partito socialista catalano (Partit dels Socialistes de Catalunya, Psc), come ampiamente previsto dai sondaggi. Il Psc ha ottenuto ha ottenuto il 27,94 per cento delle preferenze, ovvero 42 dei 135 seggi da assegnare. Mentre Junts per Catalunya, il partito indipendentista di centrodestra guidato dall’ex presidente dellaCarles Puigdemont, si è fermato al 21,64 per cento, con 35 seggi. Per la prima volta in più di dieci anni, dunque, glinon avranno la maggioranza in Parlamento. E il governo regionale dellapotrebbe essere ora guidato da un partito contrario all’indipendenza. Nonostante il Psc guidato da Salvador Illa sia stato il partito più votato, è ben lontano però dalla ...