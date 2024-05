I socialisti di Sanchez trionfano in Catalogna | si apre un rebus tra Barcellona e Madrid

(Di lunedì 13 maggio 2024) Dopo le elezioni insarà “derby” tra, e questa volta il Clasico del calcio spagnolo, la sfida Barça-Real, non c’entra. Invece c’entra – eccome – quanto accaduto nel voto di domenica 12 maggio. La Generalitat diha votato per rinnovare il Parlamento locale e il risultato è stato un autentico InsideOver.

Rafa Nadal potrebbe fare il suo rientro in campo la prossima settimana nell’Atp 500 di Barcellona , torneo che ha vinto ben 12 volte in carriera. Il tennista maiorchino è assente da gennaio dal torneo di Brisbane a causa di un infortunio all’anca ...

Montecarlo sta per chiudere la sua corsa ma i tornei sulla terra non si fermano. Tra il Principato e Madrid, secondo 1000 sul mattone tritato, c’è un cuscinetto di 10 giorni. Che viene colmato in buona parte dal torneo di Barcellona , 500 ormai ...

Dopo le elezioni in Catalogna sarà “derby” tra Barcellona e Madrid , e questa volta il Clasico del calcio spagnolo, la sfida Barça-Real, non c’entra. Invece c’entra – eccome – quanto accaduto nel voto di domenica 12 maggio. La Generalitat di ...

GdS - Vitor Roque offerto all'Inter: è lui l'alternativa a Gudmundsson. Storia già finita col Barcellona - GdS - Vitor Roque offerto all'Inter: è lui l'alternativa a Gudmundsson. Storia già finita col barcellona - Si tratta di Vitor Roque, talento brasiliano classe 2005 del barcellona. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'ex Athletico Paranaense sarebbe stato offerto a Inzaghi considerando la permanenza in ...

Attacco Inter, nuova pista da seguire: è Vitor Roque del Barça, la situazione - Attacco Inter, nuova pista da seguire: è Vitor Roque del Barça, la situazione - Ora c’è una pista in più da seguire per l’attacco di Simone Inzaghi, pista che arriva fino a barcellona ed è Vitor Roque ...

Elezioni in Catalogna, la vittoria socialista da sola non basta - Elezioni in catalogna, la vittoria socialista da sola non basta - Spagna (Europa) 28% dei voti e 42 seggi conquistati, è il successo della strategia di Sánchez. Ma senza maggioranza assoluta è già rebus governo. Se Salvador Illa sarà President dipenderà dagli accord ...