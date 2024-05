I russi avanzano verso Kharkiv | conquistati 4 villaggi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) L'esercito russo è avanzato in profondità oltre le linee di difesa ucraine, e ha conquistato quattronella regione di. Lo ha comunicato il Ministero della Difesa di Mosca, in una nota diffusa per aggiornare sugli sviluppi del conflitto. Attualmente sono in corso combattimenti in tutte le zone al fronte, ha sottolineato invece il comando delle forze armate ucraine, mentre il governatore della Regione diha reso nota la decisione di evacuare quattromila persone dalle aree in cui laa ha intensificato gli attacchi. Sul fronte diplomatico si è mosso invece Papa Francesco, che ha rinnovato il suo appello a uno scambio generale di tutti i prigionieri tra i due Paesi, assicurando la disponibilità della Santa Sede a favorire il dialogo.