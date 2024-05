I quattro volti del Castello nel degrado

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 13 maggio 2024) "Più di un anno fa, nel febbraio 2023, avevo sollecitato la Provincia, nella persona del suo presidente, affinché effettuasse un l’intervento conservativo e di restauro ( o più banalmente li rendesse almeno decorosi) aidelEstense, nella parte che si protende e si collega con il Palazzo Ducale, tra piazza Savonarola e piazzetta del. A tutt’oggi, nonostante diverse assicurazioni ricevute, nulla è stato fatto e gli intonaci e i muri di tali, che costituiscono uno dei flussi pedonali e ciclistici più importanti della città, versano in uno stato avanzato di incuria e, oggi reso ancor più evidente dalla rinnovata pavimentazione di largoche il Comune ha effettuato. Una bella immagine per i turisti e anche per noi ...