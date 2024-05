I pronostici di lunedì 13 maggio | Serie A - Premier Leagu - Liga

(Di lunedì 13 maggio 2024) Idi13: ci sono due posticipi inA, uno ine e uno inpiù altre partite. La trentaseiesima giornata diA si chiude con due posticipi, uno dei quali molto importante in zona retrocessione tra Lecce e Udinese. Il pareggio permetterebbe ai salentini di mettere le mani sulla salvezza, mentre l’Udinese potrebbe fare un piccolo passo in vista dei decisivi scontri diretti con Empoli e Frosinone. L’allenatore della Fiorentina Italiano (LaPresse) – IlVeggente.itLa Fiorentina finalista di Conferencee se la vedrà invece con il Monza: anche l’ottavo posto potrebbe permettere di giocare l’anno prossimo in Europa e come preparazione alla sfida con l’Olympiacos i viola proveranno a ...

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 13 maggio , giornata di campionato che si conclude in serie A con la sfida tra Fiorentina e Monza e quella tra Lecce e Udinese, fondamentale soprattutto per i friulani in ottica salvezza. In Premier ...

Atalanta supera Roma in una sfida cruciale di Serie A - Atalanta supera Roma in una sfida cruciale di serie A - La sfida tra Atalanta e Roma, valida per la 36ª giornata di serie A, si è conclusa con un risultato di 2-1 in favore dell'Atalanta. La partita si è svolta al Gewiss Stadium di Bergamo. Nonostante un r ...

Lunedì 13 maggio alle ore 20:45 si gioca Fiorentina-Monza, match valido per la 36° giornata del campionato di serie A.

Serie D, risultati playoff e playout: stravince il Siracusa, il Locri batte il San Luca - serie D, risultati playoff e playout: stravince il Siracusa, il Locri batte il San Luca - Quest'oggi si sono giocate anche altre due partite di serie D, l'altra dei playoff e lo spareggio playout: tris Siracusa e colpo Locri ...