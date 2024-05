I nuovi magistrati stiano 15 giorni in carcere La proposta in Parlamento

Conte al Congresso dei magistrati attacca il premierato - Conte al Congresso dei magistrati attacca il premierato - Il leader del M5s Giuseppe Conte al congresso dell’Anm: “Il premierato è un patto scellerato per stravolgere la Costituzione”.

Falsi dati Covid, nuovi guai per Toti. Becchi: gestione pandemia demenziale - Falsi dati Covid, nuovi guai per Toti. Becchi: gestione pandemia demenziale - Presunti aiuti a sanità privata e falsi dati Covid, nuovi guai per governatore ligure Giovanni Toti. Prof. Paolo Becchi Becchi: gestione pandemia demenziale, ora lo incastrano ma non per corruzione ...

Il muro dell’Anm, l’inchiesta ligure, la separazione delle carriere, le elezioni: è la tempesta perfetta - Il muro dell’Anm, l’inchiesta ligure, la separazione delle carriere, le elezioni: è la tempesta perfetta - I magistrati, dunque, sono uno dei quattro elementi della tempesta perfetta. Ieri hanno chiuso a Palermo il loro 36° congresso nazionale. Giuseppe Santalucia, presidente dell’Anm, ha spiegato che per ...