I dubbi di Djokovic - i problemi di Alcaraz e Sinner | il Roland Garros occasione per chi non ha mai vinto uno Slam?

(Di lunedì 13 maggio 2024) La stagione sul rosso sta per avvicinarsi al suo evento clou, ile, mai come in questa edizione, loparigino si prospetta apertissimo ad ogni tipo di pronostico. Le ultime settimane tra Madrid e Roma non hanno che aumentato un sentimento di incertezza ed imprevedibilità in vista di Parigi, con i grandi favoriti che arrivano al secondodell’anno con moltie con varifisici. Un2024 che potrebbe anche regalarci un primo campione, proprio come è accaduto ad inizio stagione in Australia con Jannik, ma l’altoatesino si presentava a Melbourne tra i grandi favoriti dopo gli ultimi mesi del 2023 davvero eccezionali. A Parigi si vive una situazione diversa, visto ...

