Homefront | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di lunedì 13 maggio 2024): trama, cast e streaming delsu Italia 1 Stasera, lunedì 13 maggio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondathriller d’azione del 2013 diretto da Gary Fleder, scritto e prodotto da Sylvester Stallone, con protagonisti Jason Statham, James Franco, Winona Ryder e Kate Bosworth. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama In una banda di spacciatori pericolosi c’è un agente sotto copertura, Phil Broker. Una sera gli spacciatori vengono arrestati dalla DEA, ad eccezione di Danny T. e di suo figlio, che riescono a fuggire in macchina. Phil Broker li insegue e li raggiunge, ma il figlio di Danny T., armato, viene ucciso. Broker abbandona la DEA ed insieme a sua figlia Maddy si trasferisce in una piccola città della Louisiana. A scuola, Maddy litiga con un bullo che la ...

Il film Homefront finisce con Gator e Sheryl che vengono arrestati, mentre Teedo e Cassie vengono portati in ospedale. In seguito, Broker fa visita a Danny T in prigione, facendogli sapere che sarà presente quando Danny T verrà rilasciato. Questo ...

