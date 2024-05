Ho rincorso il truffatore L’avvocato Basso ferito seriamente a un braccio | Ha spaccato la vetrata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) "Hoper le scale del palazzo quel giovane che aveva cercato di truffare mio padre, l’ho bloccato nell’atrio del portone, ma lui si è divincolato mandando in frantumi la. Un pezzo di vetro mi ha colpito e tagliato l’avam, ho iniziato a perdere sangue. Lui è uscito per fuggire, ma per fortuna avevo già chiamato la polizia, gli agenti della squadra volante sono arrivati e lo hanno arrestato. Io sono finito in codice rosso all’ospedale, dove mi hanno operato d’urgenza per evitare che finissi dissanguato". Matteo, avvocato civilista e consigliere comunale di Fratelli d’Italia alla Spezia, è tornato a casa dopo il ricoverato di un giorno all’ospedale in seguito a quel brutto pomeriggio di venerdì scorso in via di Birano a Fossitermi. Ha una vasca gessata alche deve ...