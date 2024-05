Hercules | le ultime informazioni sul live action non lasciano ben sperare

(Di lunedì 13 maggio 2024)sarebbe dovuto tornare sullo schermo dei cinema, almeno in via teorica, sotto forma die affidato alle abili mani dei fratelli Russo. Eppure sembra che, da molti mesi a questa parte, il remake tanto atteso sia sparito dai radar, scomparso nel nulla, e l’ultimo aggiornamento dato ai fan in trepidante attesa non fa esattamente bensul futuro del film. Sono passati circa quattro anni da quando Joe e Anthony Russo hanno iniziato a sviluppare la loro versionedi, famoso classico Disney arrivato nelle sale quasi trent’anni fa. Tuttavia il film, annunciato nel 2020, è apparentemente ancora impantanato nel suo lunghissimo processo di sviluppo, come un’eterna fase di pre-produzione. I due registi dei famosissimi Avengers: ...

