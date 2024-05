Henkel - obiettivo 100% elettricità da rinnovabili entro il 2030

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Una riduzione delle emissioni di Co2 per tonnellata di prodotto del 61%, con l'di una flessione del 65%il 2025. Il gruppoprosegue nel proprio percorso di sviluppo sostenibile. Tra gli altri obiettivi, il gruppo intende aumentare la quota dida fontiutilizzata nei siti produttivi, oggi all'89% rispetto al 70% di fine 2022, con l'di completare la transizione energica arrivando alil. Gli obiettivi di crescita sono contenuti nel Rapporto Sviluppo Sostenibile 2023 presentato a Milano. Sono già 14 gli stabilimenti nel mondo (tra cui Düsseldorf, Wassertrüdingen e Viersen in Germania, Montornes in Spagna e Krusevac in Serbia) ad aver raggiunto la neutralità carbonica e ...